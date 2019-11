Extra politie bij Bijenkorf Rotterdam door dreigende plundering

Volgens RTV Rijnmond werd de ingang naar de winkel in de Koopgoot vervroegd gesloten. Een groep jongeren zou van plan zijn om via die ingang naar binnen te stormen, dure herenkleding te pakken en vervolgens snel te vluchten. In de omgeving waren agenten te paard aanwezig en ook reden er agenten op motoren door de Koopgoot.

Eerder deze maand werden de JD Sports in de Bijlmer en op het Rokin geplunderd. Ook toen snelde een groep jongeren naar binnen, namen ze duren spullen mee en vertrokken ze daarna snel.

Bekijk ook: Jeugdbende plundert JD Sports in Amsterdam

Bekijk ook: Plundering JD Sports minutieus voorbereid

Bekijk ook: Opnieuw kledingwinkel Amsterdam geplunderd door jongeren