Roep om instellen ’IJsnota’ voor schaatsen op Amsterdamse grachten

In de hoofdstad is sinds 1979 een zogeheten ’IJsnota’ beschikbaar die -bij een periode van vorst- tot doel heeft de kans op zo goed mogelijk schaatsijs in de stad te vergroten.

Vaarverbod

Om te voorkomen dat beginnende ijsvorming door vaartuigen wordt beschadigd kan een vaarverbod worden aangewezen voor aangewezen wateren. „Dit verloopt normaliter in twee fases. In fase 1 wordt een vroegtijdig vaarverbod ingesteld op een beperkt aantal grachten en in fase 2 kan het vaarverbod uitgebreid worden naar alle grachten binnen het werkingsgebied van de nota”, zegt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries (Water).

D66-raadslid Jan-Bert Vroege hoopt dat de plannen snel worden afgestoft om zo komende week de ijzers onder te kunnen binden. „Er is natuurlijks niets mooiers om te schaatsen op de Amsterdamse grachten. Ik heb de wethouder al opgeroepen er mee aan de slag te gaan. Zeker nu de rondvaartboten toch al stil liggen, zou dit geen enkel probleem moeten zijn”, zegt hij.

Hij krijgt steun van de Amsterdamse VVD. Daan Wijnants van die partij zegt: „Iedereen ziet de ijspret al van ver aankomen. Daar hebben we allemaal ook wel echt even behoefte aan. Wij vragen de gemeente om snel de ijsgroei op de grachten mogelijk te maken.”

Wanneer de gemeente beide fases is werking wil laten treden moet echter eerst aan een aantal criteria worden voldaan, zegt de woordvoerder van De Vries.

Eisen

„Voor het afkondigen van de eerste fase moet de eerste ijsvorming zichtbaar zijn en er minimaal nachtvorst voorspeld worden, zodat verdere ijsgroei mag worden verwacht. Het criterium voor het afkondigen van de tweede fase luidt dat minimaal voor een periode van 5 dagen aanhoudende matige tot strenge vorst wordt voorspeld voor de nacht en maximaal lichte vorst overdag.”

Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan adviseert Waternet de wethouder Water over een vaarverbod op de grachten.

Kademuren en bruggen

„De wethouder besluit daarna of de IJsnota wordt ingeroepen en zal daarbij in de huidige situatie ook rekening houden met mogelijk noodzakelijke werkzaamheden die doorgang moeten vinden aan kademuren en bruggen, waarvoor scheepvaart op een aantal plekken mogelijk noodzakelijk kan zijn”, aldus de zegsman van De Vries.

Coronamaatregelen

Maar: zo ver is het volgens hem nog niet. „Maar mocht het komende tijd zover komen dan is het goed om het volgende in het achterhoofd te houden: betreden van het ijs is altijd op eigen risico, dus het is zaak om goed op te letten en het gezond verstand te gebruiken. Maak er vooral iets leuks van hou het veilig. In verband met Corona is het daarbij van groot belang dat mensen zich ook aan de coronamaatregelen houden, dus maximaal twee mensen, afstand houden en drukte vermijden.”