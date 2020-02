Ophef over reisje Boris Johnson naar Caribisch eiland

Het adembenemdende Mustique in de Cariben. Ⓒ IPA

LONDEN - In het Britse Lagerhuis is ophef ontstaan over een reisje van premier Boris Johnson naar een Caribisch eiland. Oppositiepartij Labour wil weten wie de omgerekend bijna 18.000 euro betaalde voor de villa waarin Johnson verbleef op het eiland Mustique, onderdeel van Saint Vincent en de Grenadines.