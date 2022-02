Oekraïne belooft luchtruim open te houden, ondanks crisis

Eerder sprak het ministerie van Verkeer van het Oost-Europese land al berichten tegen dat de autoriteiten op het punt staan het luchtruim te sluiten. Er zijn geen plannen om het vliegverkeer op te schorten, aldus het departement. Wel waarschuwde Oekraïne luchtvaartmaatschappijen om van maandag tot zaterdag bepaalde zones boven de Zwarte Zee te mijden door een oefening van de Russische marine.

KLM stopte als eerste grote luchtvaartmaatschappij met vluchten op Oekraïne nadat Den Haag een rood reisadvies had gegeven. De Nederlandse vliegmaatschappij vliegt ook niet over het land. Het Duitse Lufthansa is een van de maatschappijen die bekijkt of het nodig is het verkeer naar Oekraïne te onderbreken.

Boven Oekraïne werd in juli 2014 een passagierstoestel op weg van Amsterdam naar Maleisië neergeschoten, waarbij alle inzittenden van vlucht MH17 om het leven kwamen, onder wie 193 Nederlanders. Het vliegtuig werd neergehaald met een Russische luchtdoelraket die werd afgeschoten uit een gebied van pro-Russische rebellen, bleek uit onderzoek.