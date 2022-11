LIVE | Nabil B. in Marengo-proces: ’Razzouki zei dat Taghi me wilde opruimen

Volg het proces hieronder vanaf 10.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Dinsdag en woensdag wordt kroongetuige Nabil B. aan de tand gevoeld. De kroongetuige heeft veel belastende verklaringen afgelegd over mogelijke betrokkenheid van Razzouki bij liquidaties en pogingen daartoe.

„Als er problemen waren loste hij ze op”, zei de kroongetuige dinsdag in de rechtbank over Razzouki. „Hij was heel goed met Taghi en uiteindelijk met mij.” De relatie tussen Ridouan Taghi en Razzouki. was heel hecht, zegt Nabil B. Als Taghi in het buitenland zat, dan waren Razzouki en Mao R. zijn waarnemers.

De advocaten van Razzouki noemen het verhoor van de kroongetuige „een van de belangrijkste pijlers” in hun verdediging. Vrijdag is broer Mohamed opgeroepen als getuige. Mohamed is ook verdachte in Marengo.

Bekijk ook: Kapotte leesbril Razzouki blijkt obstakel in Marengoproces

Aanhouding

Nabil B.’s aanhouding vond plaats op de PC Hooftstraat in Amsterdam. Er was tevoren met de politie afgesproken dat hij daar zou lopen en een wapen op zak zou hebben. Om te voorkomen dat binnen de organisatie meteen duidelijk zou worden dat hij praatte met de politie. „Ik moest mijn leven redden en als ik vastzat was de kans dat dat lukt veel groter”, zegt Nabil B. over zijn afgesproken aanhouding. „Saïd R. zei tegen me dat die kleine me wilde opruimen. Toen dacht ik: oké.”

Met ’die kleine’ wordt Ridouan Taghi bedoeld. Saïd R. zei volgens Nabil B. dat hij „ervoor was gaan liggen.” Nabil B. dacht: „Dit kon mijn laatste afspraak nog wel eens zijn.”

Razzouki (50) werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december vorig jaar werd hij aan Nederland uitgeleverd. Zijn advocaten hadden eerder al grote vraagtekens bij die uitlevering gezet en de rechtbank liet ook weten daar opheldering over te willen van het Openbaar Ministerie. Volgens de advocaten hadden de Colombiaanse autoriteiten laten weten dat Razzouki enkel naar Nederland mocht als hij geen levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Volgens het OM, dat waarschijnlijk de langste straf gaat eisen, klopt dat echter niet. De rechtbank wil dat daar nu (nogmaals) uitleg over wordt gevraagd aan Colombia.

Marengo draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.