Brussel: gebruiker draadloze apparatuur beschermen tegen cybercrimineel

Steeds meer huishoudens hebben draadloos communicerende apparaten om het leven leuker en makkelijker te maken. Ze zijn via het internet verbonden. Het gaat hierbij al lang niet meer alleen om de mobiele telefoon of slimme horloges. Ook de koelkast, wasmachine, deurbel en het speelgoed van de kleintjes zijn steeds vaker verbonden. Al jaren zijn er grote zorgen over de beveiliging van dit soort digitale snufjes tegen cyberaanvallen.

Een paar jaar geleden onderzocht het Agentschap Telecom in Nederland veelgebruikte apparaten. De resultaten waren alarmerend. Vooral bij speelgoed blijkt het kinderlijk eenvoudig om ingebouwde camera’s te kraken. Wie kwaad wil, kan bijvoorbeeld met de gebruikers van op afstand bestuurbare robotjes meegluren. Bij een andere apparaten is het mogelijk om de controle over te nemen of het product te gebruiken om een ander te hacken.

Nieuwe minimumeisen

Brussel wil nu onveilige apparaten vanaf 2024 verbannen van de Europese markt. Alleen producten die aan de nieuwe minimumeisen van de Europese Commissie voldoen mogen straks nog verkocht worden. Ze moeten bijvoorbeeld getest zijn op veiligheidslekken en de consument zal voortaan zelf een stevig wachtwoord moeten bedenken waar anderen niet makkelijk achter kunnen komen. Verder moeten persoonlijke en financiële gegevens afgeschermd worden en is de consument de baas zijn over deze data.

Regelmatig updaten

De regels gaan niet gelden voor apparaten die nu al in huis staan bij miljoenen Europeanen. De Nederlandse overheid adviseert consumenten en ondernemers om regelmatig updates uit te voeren en te kiezen voor een sterk wachtwoord. Den Haag heeft in Brussel flink gelobbyd voor de strenge regels.

„Cyberveiligheid is te vaak een sluitpost voor fabrikanten en importeurs van draadloze apparaten”, reageert demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken). „We zien juist dat deze onveilige producten een ideale toegangsdeur zijn voor criminelen om persoonlijke of bankgegevens buit te maken.”