Levenslang voor dader racistische moorden in supermarkt VS

Gendron kan niet vervroegd vrijkomen, zo heeft de rechter besloten. De man gaf toe schuldig te zijn aan onder andere moord en binnenlands terrorisme gemotiveerd door haat. Volgens aanklagers had de schutter de supermarkt in Buffalo gekozen omdat hij wist dat daar veel zwarte mensen komen. De winkel ligt meer dan 300 kilometer ten westen van Grendons woonplaats.

Planning

De man had de moorden maandenlang gepland. Het bloedbad op 14 mei 2022 werd door de toen 18-jarige schutter live uitgezonden op internet. Nadat de politie hem had opgepakt, doorzochten agenten zijn computer. Daarop vonden ze een document van 180 pagina’s waarin Gendron zijn racistische motieven voor de moorden uiteenzette.

Aanklagers zeggen dat Gendron van plan was om zo veel mogelijk zwarte mensen te doden. Van de dertien slachtoffers waren er elf zwart. De twee blanke slachtoffers hebben het schietincident overleefd. Het bloedbad werd door president Joe Biden, die naar Buffalo ging om met nabestaanden te praten, omschreven als „gruwelijk en weerzinwekkend.” Gendron bood in de rechtbank zijn excuses aan en zei dat hij spijt had van zijn daden.

In de staat New York, waar Buffalo onder valt, worden geen doodstraffen opgelegd. Tegen de tiener loopt ook op landelijk niveau een proces, waarin tientallen beschuldigingen zijn geuit. Als hij in die zaak wordt veroordeeld, kan hij wel de doodstraf krijgen.