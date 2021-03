Stadje in Wales ook in tweede lockdown belaagd door berggeiten

De Britse tak van het nieuwsmedium Metro bericht over de in Llandudno woonachtige Will Roberts die tijdens het fietsen op een groep berggeiten stuitte. ,,Ik was onderweg naar werk en zag rond 8 uur in de ochtend de groep geiten vastberaden op de Primark afwandelen”, vertelt hij. Roberts dacht inmiddels wel gewend te zijn aan de gehoornde bezoekers, maar blijft zich telkens weer verbazen over de plekken waar ze weten op te duiken. ,,Elke plek is weer gekker dan de ander.”

Inchecken

In de lockdown van de lente van vorig jaar wisten de geiten zich wereldwijd berucht te maken, omdat ze de toen het verkeer overnamen. Bij de tweede lockdown werd het voor de geiten tijd om meer avontuur op te zoeken: ze besloten maar eens ’in te checken’ bij een plaatselijk hotel.

Kind aan huis

Voor de pandemie vertoonden de dieren zich geregeld op de graslanden van the Great Orme, maar inmiddels is het 120 koppen tellende geitenleger kind aan huis in het Welshe kustplaatsje.