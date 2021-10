Viruswaarheid-voorman Willem Engel en viroloog Van Ranst treffen elkaar in de rechtbank

Verslaggever Marcel Vink is aanwezig in de rechtbank van Mechelen. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 11 uur).

Het is de tweede klacht die Engel tegen Van Ranst heeft ingediend, en die voor een kamer met drie rechters zal worden behandeld. De Viruswaarheid-voorman heeft ook al een derde zaak tegen Van Ranst aangespannen, ditmaal wegens valsheid in geschrifte.

Engel stelt dat Van Ranst, hoogleraar en corona-adviseur van de Belgische regering, hem heeft uitgemaakt voor oplichter en extreem-rechts. De viroloog, die dat laatste ontkent, stelt dat de dansleraar niets van virologie weet. Eerder gaf Van Ranst al aan dat ‘als er ooit een salsapandemie zou uitbreken’ hij naar Engel zal luisteren voor advies. ,,Zijn kennis over het virus is nihil.”

Van Ranst heeft eerder al laten weten alle aanklachten ‘pesterijen en intimidatie’ te vinden. Engel ontkent dat. ,,Ik ben gewoon niet gediend van zulke uitspraken. Elke persoon of organisatie die ons schade toebrengt, kan een rechtszaak verwachten.”

Vorige maand werd een eerste klacht van Engel niet-ontvankelijk verklaard omdat hij bij de verkeerde rechtbank had aangeklopt. Hij was niet aanwezig en moest de proceskosten betalen.

„Dit is misbruik van de rechtsgang in België”, zei Van Ranst na de uitspraak bij die eerste zaak, tegen De Telegraaf. „Ik ben het wel een beetje beu. Vanaf het begin al. Maar de uitspraak was voor hem niet belangrijk. Hij wist waarschijnlijk al dat hij ging verliezen, maar bij de vorige zitting waren meer camera’s aanwezig en daar gaat het hem vooral om.”