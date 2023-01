Vrouw overleden door steekincident in woning in Utrecht Overvecht

Forensisch onderzoek bij de woning aan de Mexicodreef in Utrecht. Ⓒ Menno Bausch

UTRECHT - Een 52-jarige vrouw is dinsdagochtend in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die ze opliep bij een steekpartij in een woning aan de Mexicodreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De politie meldde in de nacht van maandag op dinsdag al dat een verdachte was aangehouden.