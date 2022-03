Podcast met Kitty Herweijer en Elif Isitman Komt er een Derde Wereldoorlog?

Een extra, speciale aflevering van de podcast ’Ongefilterd met Kitty en Elif’ over de crisis in Oekraïne en de dreigende derde wereldoorlog. Telegraafverslaggevers Kitty Herweijer en Elif Isitman maken zich zorgen nu president Poetin dreigt met het inzetten van kernwapens en bellen met collega’s voor advies. Columniste Nausicaa Marbe voorspelt dat het allemaal nog veel erger wordt en Ruslanddeskundige Wierd Duk weet hoe je Poetin recht in zijn hart kunt raken. Tot slot, om niet bij de pakken neer te zitten, mentale support van huispsychiater Esther van Fenema.