OMT: zonder nieuwe lockdown maanden langer coronaregels

Het OMT, een belangrijke adviseur van het kabinet, had voor de toespraak van Rutte dan ook geadviseerd om de harde lockdown aan te kondigen. Het sluiten van winkels, sportscholen en scholen is een duidelijke maatregel die het kabinet ook zal helpen met de communicatie, denkt het deskundigenteam. Het OMT zegt liever voor strikte maatregelen te kiezen, „zodat geen enkel grijs gebied waarover discussie zou ontstaan, resteert.”

In het verslag van het jongste OMT-overleg valt te lezen dat de deskundigen grote zorgen hebben over de ontwikkeling van de coronacijfers. Vooral over de effecten hiervan op de zorg is het OMT „gealarmeerd.” Zonder maatregelen komt het aantal besmette personen zelfs boven het niveau van maart, vreest het OMT.

De experts zien de kerstvakantie als kans om de oplopende cijfers een halt toe te roepen. „In deze periode liggen scholen, overheidsinstellingen en bedrijfsleven immers goeddeels stil. Dit maakt het gemakkelijker om de uitbraak te beheersen.”

Het kabinet heeft nagenoeg alle aanscherpingen die het OMT suggereert overgenomen. Dat geldt ook voor het even overgaan op online onderwijs, in plaats van fysieke lessen op school.