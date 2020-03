NS schrapt groot deel van treinen

Volgens de NS en ProRail kunnen op deze manier dokters en verpleegkundigen en alle andere Nederlanders in cruciale beroepsgroepen naar hun werk blijven gaan.

„De huidige situatie vraagt veel van ons allemaal. We willen ook zuinig zijn op alle NS-collega’s, want we vragen veel van hen. Zeker nu we weten dat dit virus langere tijd in ons land aanwezig is, moeten we alle zeilen bijzetten om te zorgen dat dokters, hulpverleners en mensen die echt moeten reizen de trein kunnen pakken. Op deze manier houden we Nederland veilig en verantwoord in beweging”, aldus Roger van Boxtel, president-directeur van NS.

Het was de afgelopen dagen al erg rustig in de treinen. Vanwege het coronavirus zette de NS al geen extra spitstreinen meer in. Volgens brancheorganisatie OVNL - waar de NS, regionale spoorbedrijven en alle stads- en streekvervoerders bij zijn aangesloten - is het aantal reizigers met gemiddeld 80 procent verminderd door de strenge coronamaatregelen.