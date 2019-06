Examens gestolen of vermist per post

Hoewel de scholen aan de voorwaarden hebben voldaan om de examens aangetekend te versturen, geeft de inspectie een extra tip. „Maak kopieën van het nagekeken examenwerk voordat het verstuurd wordt. Dan kan en mag er alsnog een cijfer worden vastgesteld. Bij enkele scholen is dat dit jaar gebeurd en voorkomt een hoop ellende voor leerlingen.”

Gistermiddag werd bekend dat de examens ’vermist zijn geraakt’ van 38 eindexamenleerlingen van de Duin en Kruidbergmavo uit Driehuis die Duits en biologie hadden gemaakt. De examens waren aangetekend per post op weg naar de tweede correctie, maar zijn niet op de plaats van bestemming aangekomen.

’Erg vervelend’

De school heeft de leerlingen moeten melden dat ze in het tweede tijdvak op 17 juni de examens opnieuw moeten maken. „We begrijpen dat het erg vervelend is voor de leerlingen. We willen er alles aan doen om de examenkandidaten die zo zwaar getroffen zijn zo goed mogelijk te ondersteunen. We hebben dit nog nooit meegemaakt”, zegt afdelingsleider Visser.

Eerder op de dag werd bekend dat 21 staatsexamens Engels op vmbo-niveau zijn gestolen uit een Post NL-busje. Uit een ander Post NL-busje werd een postzak gestolen met 36 examens geschiedenis en wiskunde van het Rythovius College in Eersel; deze moeten opnieuw gemaakt worden. In dezelfde postzak zaten 60 havo-examens Engels van het Stella Maris. Deze examens zijn wel geldig, omdat de eerste en tweede correctie al waren gedaan.

Betrouwbaarheid

„Je kunt je afvragen of het via de post opsturen van origineel examenwerk nog wel van deze tijd is”, zegt wiskunde docent Gerard Koolstra op Twitter. Geheel de examens digitaliseren is niet meteen een oplossing zegt Daan Jansen van de inspectie. „Bij de meldingen over wat er mis is gegaan bij de examens, zitten ook vaak ict-gerelateerde klachten.”

Tahira Limon van Post NL: „Na betreffende diefstallen is aangifte gedaan bij de politie. Op dit moment zijn de politie, DUO en PostNL druk bezig met verder onderzoek.”