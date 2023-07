Cybercrime voor Jan en alleman maar: ’Op het internet laat je altijd sporen achter’

ROTTERDAM - Eentje uit de top tien van opgepakte cybercriminelen wereldwijd die op meedogenloze wijze via de website Genesis Market argeloze burgers leegplukten en tot waanzin dreven. Zo beschouwen politie en justitie de 32-jarige man die is opgepakt in operatie Cookie Monster. De belangrijkste vis tot nu toe in de megazaak.

Genesis Market. Invallen en in beslag genomen bij wapen bij verdachte. Ⓒ POLITIE