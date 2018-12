Maada Bio president Sierra Leone

De nieuwe president krijgt de zware taak om het arme land er economisch weer bovenop te helpen. De armoede in het land is mede veroorzaakt door de verwoestende uitbraak van de ziekte ebola die het land in 2014 teisterde.

Maada Bio is een oude bekende. Hij was in 1996 al even aan de macht in het West-Afrikaanse land nadat hij Valentine Strasser, met wie hij en andere collega's in 1992 een militaire staatsgreep hadden gepleegd, tot aftreden had gedwongen. Hij maakte de belofte van vrije verkiezingen snel waar.

Nadat hij het leger had verlaten ging Maada Bio studeren in de VS. Na terugkeer in Sierra Leone werd hij lid van de SLPP, waarvoor hij voor de tweede keer presidentskandidaat was. Deze keer wel met succes.