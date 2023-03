Geen bedeltoer bij oppositie: kabinet wil wijzigingen Voorjaarsnota dit keer zelf regelen

Vorig jaar maakten premier Rutte en minister Kaag (Financiën) zo’n toer langs 16 oppositiepartijen, die door Kaag liever als ’bedevaart’ of ’grande tournée’ werd omschreven. Maar de tocht door de Tweede Kamer is volgens ingewijden slecht bevallen. Vooral het bezoek aan FvD-leider Baudet, die hard klassieke muziek draaide en zijn stagiair introduceerde als ’spiritueel coach’ zorgde voor zichtbaar ongenoegen bij Kaag en ongemak bij Rutte. „Dat gaan we overslaan”, zegt een ingewijde nu dan ook.

Het idee achter de rondgang was dat die onderdeel moest zijn van de ’nieuwe bestuurscultuur’ die kabinet-Rutte IV zegt na te streven, waarin coalitieplannen niet in beton zouden zijn gegoten. Maar in de praktijk hield het in dat oppositiepartijen hun wensen ook nog mochten delen, nadat de coalitiepartijen zelf al een akkoord hadden bereikt over het verspijkeren van de begroting. Dat was vorig jaar overigens een flinke operatie, met miljarden voor onder meer koopkrachtsteun en defensie.

Dit jaar is de verwachting dat de Voorjaarsnota een minder zware bevalling wordt. In plaats van geld uitdelen, lijkt het dit jaar vooral een kwestie van geld ophalen. Er liggen namelijk nog wat openstaande rekeningen. Zo moet het prijsplafond voor de energierekening nog worden betaald, en door de stijgende rente is minister Kaag structureel miljarden euro’s per jaar meer kwijt aan de staatsschuld. „Het wordt weer ouderwets schrapen”, zegt een bron. Maar ook dan liggen politieke gevoeligheden op de loer. Want over hoe die miljarden opgebracht moeten worden, verschillen vooral VVD en D66 van mening. De liberalen zien het liefst dat het kabinet met bezuinigingen in het eigen vlees snijdt, zeker omdat deze coalitie de uitgaven flink heeft opgeschroefd. Maar wat D66 betreft gaan de lasten voor vermogenden en bedrijven omhoog om de rekening te betalen.

Vakministers

De komende dagen wordt het startschot voor de onderhandelingen gegeven als de vakministers langskomen op het ministerie van Financiën. Zij zullen hun wensenlijstje indienen voor extra geld op hun begroting. Maar Kaag zal van hen vooral willen weten hoeveel ze nu juist niet uitgegeven krijgen, bijvoorbeeld vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dat geld dat op de plank blijft liggen, kan dan gebruikt worden om het prijsplafond van te betalen.