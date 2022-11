Bilal el H. krijgt 11 jaar cel voor aanslag op gebouw De Telegraaf: ’Aanval op persvrijheid’

In de nacht van 25 op 26 juni 2018 reed een Volkswagen Caddy tot tweemaal toe tegen de gevel van het Telegraaf-gebouw aan de Basisweg. De voorkant van de bestelauto boorde zich in de pui, de achterkant bleef buiten staan. Een man stapte uit en gooide iets in de laadruimte. Een ontploffing volgde, de Caddy vloog in de brand. Niemand raakte gewond, maar het gebouw van De Telegraaf raakte zwaar beschadigd. De kosten werden beraamd op ongeveer 1 miljoen euro.

Twintig liter benzine

Later politieonderzoek wees uit dat er vermoedelijk zestien jerrycans met twintig liter benzine achterin de gestolen Caddy stonden. Uit camerabeelden bleek dat er ook een Audi RS5 bij de aanslag was betrokken. De brandstichter stapt vrijwel direct na zijn criminele actie in. De vluchtauto werd niet veel later brandend aangetroffen op de Noordkaperweg in Amsterdam Noord.

Bilal el H. was niet degene die het gebouw in de brand stak, maar hij wordt gezien als spil van een groep mannen die samenwerkte om de aanslag voor elkaar te krijgen. Hij kreeg in 2020 voor zijn rol bij de aanslag een gevangenisstraf van 10 jaar opgelegd. Zowel hij als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.

Georganiseerde criminaliteit

Het hof vindt dat vaststaat dat Bilal el H. deel uitmaakte van een criminele organisatie. „Tegen die achtergrond bezien en gegeven het feit dat De Telegraaf al jaren met grote regelmaat (kritische) artikelen publiceert over (georganiseerde en zware) criminaliteit ziet het hof de brandstichting bij het gebouw van De Telegraaf als een actie van de georganiseerde criminaliteit, specifiek gericht op De Telegraaf.”

Het hof bepaalt dat de persvrijheid ernstig in het geding kwam met de aanslag. „Deze buitengewone grove en intimiderende daad kan niet anders worden gezien dan als bedoeld om de bij De Telegraaf werkende mensen en met name de journalisten angst aan te jagen en het hen moeilijk te maken hun werk onbevangen te kunnen doen. Daarmee is deze daad een aanval op de persvrijheid.”

Vervroegde vrijlating

De advocaat van El H. wees het hof een maand geleden expliciet op de gewijzigde wet voor vervroegde vrijlating. Tot 1 juli 2021 gold voor langdurig gestraften dat onder voorwaarden hun straf na tweederde van de periode erop zat. Vervroegde vrijlating is tegenwoordig nog maar maximaal twee jaar. Betekende de tien jaar gevangenisstraf in 2020, opgelegd door de rechtbank, een netto straf van 6,6 jaar, El H. zal door de huidige uitspraak 9 jaar vast komen te zitten.