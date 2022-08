Dode die werd gevonden bij drugslab is man (38)

De politie heeft de naam en een pasfoto van de man verspreid in de hoop dat mensen meer informatie kunnen delen. De man, die is opgegroeid in Roermond, had in de laatste twee weken van juli voor het laatst contact met zijn familie. „De politie wil graag weten wat er in de periode tussen 15 juli en het aantreffen van zijn lichaam is gebeurd. Het is op dit moment niet duidelijk waar hij de afgelopen weken verbleef en met wie hij zoal contact heeft gehad.”

Zondag werd er drugsafval aangetroffen op het terrein aan de Nieuwe Compagnie. „Na onderzoek bleek het te gaan om een drugslab op de locatie, dat in werking is geweest.” Een man (68) en vrouw (65) uit de gemeente Midden-Groningen werden zondag opgepakt op verdenking van het overtreden van de opiumwet. Zij zitten nog vast en worden verhoord.