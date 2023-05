Premium Het beste van De Telegraaf

Thomas Hertog werkte samen met Stephen Hawking Professor ontwikkelde nieuwe kijk op kosmos: ’Mysterie blijft’

Door Martin Visser

Thomas Hertog Ⓒ Eran Oppenheimer

Het is ’zinloos’ om te vragen wat er één seconde voor de oerknal gebeurde, zegt Thomas Hertog. Toch is de Vlaamse professor in de kosmologie mateloos gefascineerd door het ontstaan van het leven. Hij werkte twintig jaar lang intensief samen met de wereldberoemde Stephen Hawking, samen ontwikkelden ze een nieuwe kijk op de kosmos. Sluiten God en de wetenschap elkaar uit? „Ik ben perfect gelukkig om met een mysterie te leven.”