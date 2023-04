Bleef over nadat kroning van Edward VIII in 1937 niet doorging 86 jaar oud Brits bier onder de hamer

Ⓒ Greene King Brewery

Bury St Edmunds - Zin in een oud biertje? In Londen gaat bier dat meer dan 86 jaar oud is onder de hamer. Het gerstenat werd in 1936 gebrouwen voor de kroning van Edward VIII. Maar hij trad alweer af voordat hij gekroond werd en het bier verdween in een kelder van brouwerij Greene King.