Grote betoging in Madrid tegen NAVO-top

De betogers eisten ontbinding van de NAVO en sluiting van alle NAVO-bases in Spanje. „Nee tegen de NAVO, nee tegen de oorlog, ja voor de vrede”, stond op spandoeken. Onder de demonstranten waren ook vertegenwoordigers van de links-radicale regeringspartij Unidas Podemos (UP) die coalitiepartij is van premier Pedro Sánchez’ socialistische partij.

De UP was eerder fel tegenstander van het militaire bondgenootschap, maar heeft de doelstelling dat Spanje uit de NAVO moet stappen in 2015 opgegeven. De laatste tijd leeft echter het verzet tegen de NAVO op, mede omdat het bondgenootschap zich niet enkel meer op verdediging van de grenzen van de lidstaten lijkt te richten. Spanje werd er in 1982 lid van.