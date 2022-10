Nucleaire dreiging terug: wat gebeurde er in 1962 bij de Cubacrisis?

Premium Buitenland

Escalatie op het Koreaanse schiereiland: ’Wat nog ontbreekt is een kernproef’

Noord-Korea heeft in amper twee weken tijd al zes raketproeven gehouden. De meest recente, op donderdag, was met twee korteafstandsraketten die in de richting van Japan werden afgevuurd en in zee terechtkwamen. Kim Jong-un lijkt een doorbraak te willen forceren, nu de wereld vooral kijkt naar wat er...