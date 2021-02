Wilders hekelt Haagse handjeklap: ’Je ziet dat iedereen zich klaarmaakt voor grote paringsdans’

PVV-leider Geert Wilders. Ⓒ Eran Oppenheimer

Na een moeizame periode is PVV-leider Geert Wilders (57 jaar) weer in topvorm. Hij is een van de felste critici van het coronabeleid van het kabinet. Tegelijkertijd drukt de slepende rechtszaak over zijn belofte om ’minder Marokkanen’ te gaan ’regelen’ de ervaren politicus bestuurlijk nog altijd in de marge. Toch hoopt hij zelf nog altijd op een rol voor zijn partij in een volgend kabinet. „Ook moslims zijn het met mij eens dat je niet méér mensen moet binnenlaten wil je de problemen met integratie oplossen.”