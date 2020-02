Ⓒ Rias Immink

Rotterdam - Met de aanhouding dinsdag van de 45-jarige Rotterdamse douanier Izaira F., komt het aantal douaniers dat nu onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek op vijf. De haven is lek. Met de exploderende smokkel van cocaïne via de havens is de verleiding van het grote geld onweerstaanbaar.