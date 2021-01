Crystal meth-bende opgerold in Amsterdam

„De vrouw is inmiddels heengezonden, maar is nog wel verdachte”, zo schrijft de politie op haar website. De verdachten zaten tot voor kort in beperkingen, daarom worden de aanhoudingen nu pas gemeld.

Invallen

De invallen en de aanhoudingen horen bij hetzelfde onderzoek als waar eind 2020 vier laboratoria in Vroomshoop, Westdorpe, Poppel (België) en Baak voor de productie van crystal meth zijn ontmanteld.

Vermeende wapenhandelaar

Het onderzoek naar het netwerk is gestart nadat er informatie bij de politie was binnengekomen over een vermeende wapenhandelaar. In het onderzoek hadden verdovende middelen een centrale rol.

In het vervolgonderzoek stuitten rechercheurs op het beeld van een georganiseerd crimineel verband dat zich bezighoudt met het opzetten en bemannen van crystal meth-labs en het op grote schaal fabriceren van deze drugs.

Chileen en Mexicaan

Twee hoofdrollen waren weggelegd voor mannen uit Zuid-Amerika: een 60-jarige Chileen regelde en faciliteerde, een 40-jarige Mexicaan hield zich met name bezig met het eindproduct.

Omdat er bij de productie van crystal meth gekookt moet worden, worden de laboranten 'koks' genoemd. Deze laboranten worden gerekruteerd en ingevlogen uit Midden- en Zuid-Amerika, zo meldt de politie.

Bedrijfspanden en woningen doorzocht

De politie heeft in het onderzoek verschillende bedrijfspanden en woningen doorzocht. Er zijn in totaal negen personen aangehouden en er werden op drie vuurwapens, zakken hennep, geldtelmachines, ongeveer 70.000 euro contant geld, dure horloges, administratie en negen voertuigen beslag gelegd.

De verdachten werden aangehouden in Amsterdam, Doesburg, Dongen, Aalsmeer, Haarlem en Rotterdam aangehouden. Een tiende verdachte, die in het Brabantse Made werd aangehouden, bleek niets met de zaak te maken te hebben. Hij is weer op vrije voeten gesteld.