Roep in Kamer om miljarden euro’s voor defensie

Door de oorlog in Oekraïne moet Nederland zo snel mogelijk de defensie-uitgaven verhogen, vindt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. „Nederland voldoet nog altijd niet aan de 2-procentnorm van de NAVO”, zegt hij bij het Oekraïne-debat in de Kamer.. „Dat kan echt niet meer. Geld mag niet langer het probleem zijn.”

Ook coalitiepartij D66 is bereid om – in navolging van Duitsland – fors meer geld uit te trekken voor Defensie. Volgens D66’er Sjoerd Sjoerdsma heeft Nederland een ’grote koerswending’ gemaakt door in het coalitieakkoord miljarden euro’s meer te besteden aan defensie. „Maar als er meer nodig is, dan moet dat”, zegt hij.

Achterstallig onderhoud

In het coalitieakkoord is jaarlijks ruim 3 miljard euro extra uitgetrokken voor Defensie. Dat budget is grotendeels nodig om achterstallig onderhoud uit te voeren. Zo zijn er grote tekorten aan munitie en materieel. Ook kent Defensie een gigantisch personeelstekort: er zijn duizenden vacatures. Met het verhoogde budget denkt het kabinet in 2024 ongeveer 1,85 procent van het bbp aan defensie uit te geven: dat is minder dan de NAVO-norm van 2 procent.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz maakte dit weekend bekend dat hij 100 miljard euro wil stoppen in het Duitse leger. Daarmee wil hij de 2 procent-norm ruimschoots halen. Dat wordt gezien als een grote ommezwaai. Volgens GL-leider Jesse Klaver geeft Europa al veel geld uit aan defensie. Hij wil dat Europese legers meer gaan samenwerken.