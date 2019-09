Duurzame verwerking afval leidt tot bacterie in kliniek

Het Zaanse hospitaal kampt al anderhalf jaar met de zogeheten NDM-bacterie en trekt alles uit de kast om die te bestrijden. Dat houdt in dat het nieuwe en innovatieve systeem voor afvalverwerking wordt vervangen.

Die ingrijpende beslissing zal het ziekenhuis veel geld kosten, want sinds juni 2017 – toen de nieuwbouw in gebruik werd genomen – wordt het moderne systeem pas gebruikt. De ingenieuze techniek komt erop neer dat afval – zoals ontlastingspotten, verband en etensresten – wordt vermalen en uiteindelijk gefilterd.

Het systeem, aangesloten op het riool, blijkt niet goed te werken, omdat er geregeld verstoppingen ontstaan door vuil dat zich ophoopt op allerlei plekken. Daardoor stroomt vervuild water over, en loopt zelfs het ziekenhuis in. Inclusief allerlei gevaarlijke bacteriën.

Infectie

Een patiënt die een infectie opliep door de bacterie is overleden. Deze persoon was wel al ernstig ziek. Bij 38 andere patiënten is de bacterie ook aangetroffen, van wie er mogelijk nog een is overleden. Gezonde mensen worden normaal gesproken niet zwaar getroffen.

Het Zaans Medisch Centrum heeft de problemen erkend en hoopt zo snel mogelijk over te kunnen gaan op een nieuw afvalsysteem. Dit jaar is er al meer dan een miljoen euro uitgegeven aan de bestrijding van de bacterie, vorig jaar kostten de problemen het ziekenhuis ook al een kleine miljoen euro.

Voor het inmiddels falende afvalverwerkingssysteem heeft het Zaans MC zo’n vijf miljoen euro moeten aftikken. Ook het nieuwe systeem zal naar verwachting miljoenen kosten, zo bevestigt een woordvoerder. Saillant is dat zowel in 2018 als het jaar ervoor het Zaans MC tot de financieel slechtst presterende ziekenhuizen van het land behoorde, zo bleek uit een ’stresstest’ van accountantsbureau BDO.