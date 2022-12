Nieuwe dienstregeling NS gaat in, Hanzelijn weer in gebruik

Met de nieuwe dienstregeling rijden er in daluren, avonduren en in het weekend nog twee intercity’s en sprinters per uur. In de spits op vrijdag rijden ook minder intercity’s. Dit doet de NS vanwege de personeelstekorten waar het spoorbedrijf mee kampt. Tegenover de afname in treinen staat dat de NS een derde van de treinen langer maakt. Een deel van de nieuwe dienstregeling werd al sinds september geleidelijk doorgevoerd.

Bekijk ook: Vrijdag voor velen geen werkdag meer

Hanzelijn

Tegelijkertijd met het ingaan van de versoberde dienstregeling kunnen reizigers vanaf zondag wel weer de Hanzelijn gebruiken, die deze maand tien jaar bestaat. Begin september werd een bovenleiding van de lijn geraakt door een hoogspanningskabel. Kabels en schakelaars brandden onder meer door. Inmiddels is de schade hersteld en is het traject weer bruikbaar.