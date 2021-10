Singapore vreest ’dystopie’ met patrouille-robots

De robots passen in een arsenaal van surveillance-technieken die grote zorgen voor privacy met zich meebrengen, schrijft The Guardian. In het kleine staatje is „een explosie” te zien van manieren waarop de overheid burgers in de gaten houdt.

Tijdens een proef in september speurden twee robots enkele straten en een winkelcentrum af, op zoek naar ’sociaal ongewenst gedrag’, zoals roken, het verkeerd parkeren van fietsen – en het verbreken van de afstandsregels.

De overheid staat voor een hypertechnologische, zeer efficiënte versie van een „smart nation”, zoals dat heet, maar de laatste tijd groeit de weerstand. Activisten zijn woest over het gebrek aan privacy of anonimiteit.

Potje schaken

De nieuwe patrouille-robots hebben zeven camera’s. Tijdens de proef kwam robot ’Xavier’ op een groepje oudere mannen af. Zij bekeken een schaakwedstrijd. ’Houd één meter afstand a.u.b. en beperk een groep tot vijf personen’, klonk het vanuit de robot.

Frannie Teo, een 34-jarige onderzoeker, heeft de robot ook gezien tijdens het winkelen. „Het lijkt wel Robocop”, zegt hij. Teo voorziet „een dystopische wereld vol robots... Ik zou een beetje voorzichtig zijn met zo’n toekomst.”

Boa’s

De overheid verdedigt zijn beleid omdat er te weinig potentiële boa’s voorhanden zijn om het werk te doen. „Het werknemersarsenaal is zelfs aan het krimpen”, zegt ambtenaar Ong Ka Hing. Privacyactivist Lee Yi Ting ziet het anders. „Het draagt allemaal bij aan een gevoel van ... dat je moet oppassen wat je zegt, en wat je doet in Singapore.”