Man spuugt AH-medewerker Nijmegen ’vol in het gezicht’

Dat schrijft De Gelderlander. De betreffende klant, samen met nog twee anderen in de supermarkt, wilde de boodschappen meenemen zonder te betalen. Winkelpersoneel had het in de smiezen. De klanten werden teruggehaald om alsnog af te rekenen. Wel kregen ze een winkelverbod.

Flinke fluim

Wijkagent Hans Zweers was toevallig in de supermarkt. Hij zag dat de drie klanten het buiten nog aan de stok kregen met een AH-medewerker. „Hij stak een dikke middelvinger op en hij ging spugen. De medewerker kreeg een flinke fluim, vol in het gezicht. Heel asociaal. Het was echt een onbeschofte actie.”

Omdat een andere medewerker filmde, en ook het kenteken van de mannen op beeld kon vastleggen, werd een zoektocht gestart. De enige juiste keuze, aldus Zweers. „Iemand vol in het gezicht spugen, dat kan echt niet. Helemaal niet in deze coronatijd.” Het voertuig kwam uit Tilburg. Daar is de man dezelfde dag nog opgepakt. Het gaat om een Poolse dertiger. Hij zit voorlopig vast.