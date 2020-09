Mondkapjesrichtlijn RIVM ouderenzorg tóch gebaseerd op schaarste

Maandenlang hoefden medewerkers in de ouderenzorg geen mondmasker te dragen als ze dicht bij een (verdachte) coronapatiënt werkten. Ook niet binnen een straal van 1,5 meter. Zolang zij slechts „kort contact” hadden - dus even medicijnen aangeven of een gesprekje voeren - waren mondkapjes „niet nodig”, adviseerde het RIVM. Op dat punt is nu een draai gemaakt. De beroepsgroep is daarover niet geïnformeerd.

Mondmaskers zijn voortaan „noodzakelijk”, óók bij kort contact, zegt het RIVM. Het instituut laat weten dat er geen nieuw wetenschappelijk inzicht ten grondslag ligt aan deze wijziging. Het eerdere advies stamde uit een periode van schaarste en was daar ook op gebaseerd, in combinatie met het „zeer kleine risico” om bij vluchtig contact besmet te raken. Het RIVM schat het risico nu dus toch, zonder nieuwe informatie, hoog genoeg in om het advies te wijzigen.

Kamer verbolgen

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn boos dat schaarste toch een rol lijkt te hebben gespeeld. „Om laaiend van te worden”, zegt Lilian Marijnissen van de SP. „Zo vaak hebben we gevraagd waarom niet al onze zorgverleners voldoende bescherming kregen. Nu komt uit: deze fout was natuurlijk toch gebaseerd op een tekort aan materialen.”

PVV-leider Geert Wilders wil weten of „medewerkers in de ouderenzorg voor de gek zijn gehouden” en of de Tweede Kamer „is voorgelogen.” Volgens Wilders is het „code rood voor de minister als dit waar is.”

„Dus zorgmedewerkers en patiënten zijn willens en wetens in gevaar gebracht? Schandalig”, zegt GroenLinks-voorman Jesse Klaver. „Liegen over veiligheidsrisico’s is onacceptabel.”

Kamerlid Vera Bergkamp van coalitiepartij D66 wil opheldering van het kabinet. „De Tweede Kamer heeft hier zo vaak een vraag over gesteld. En nu dit. Benieuwd naar de reactie”, schrijft ze op Twitter.

De Kamer debatteert dinsdag met premier Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over corona.