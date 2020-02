Britten krijgen vanaf maart weer blauw paspoort

De Britten kregen sinds 1988 hetzelfde bordeauxrode paspoort als andere EU-ingezetenen.

Met het vertrek uit de Europese Unie houden de identiteitsbewijzen echter wel een Europees tintje. Ze worden gemaakt door een Nederlands-Frans bedrijf en vervaardigd in een fabriek in Polen. Wel worden in het Verenigd Koninkrijk de persoonlijke gegevens in de documenten gezet.