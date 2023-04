Fotoshoot van OnlyFans-model gaat mis: ’Bijna verdronken’

Terwijl ze halfnaakt in de grot aan het poseren was, zag ze ’plotseling’ dat het water steeds hoger kwam te staan. „Ik besefte dat de grot snel kon volstromen en ik zou kunnen verdrinken!”, aldus Ogilvie tegenover de lokale zender Kent Online. Er zat volgens haar niks anders op dan de kustwacht te bellen.

Binnen een halfuur was er een reddingsboot bij de grot. Volgens de model had het niet veel langer moeten duren of ze was overleden. „Toen ik in de boot stapte, had ik nog altijd geen shirt aan. De bemanning bood me aanvankelijk ook geen zwemvest aan dus ik denk dat ze me herkenden van mijn dagelijkse werk”, aldus de enigszins beschaamde Ogilvie.