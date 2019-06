‘Nederlandse kinderen uit IS-gebied naar huis’

De overdracht zou hebben plaatsgevonden in de stad Ain Issa waar een vluchtelingenkamp is met veel mensen uit IS-bolwerk Raqqa. In dit kamp overleed dit jaar de Nederlandse IS-verdachte Karenia J. Zij liet twee kinderen achter.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag stelt dat de Franse autoriteiten de kinderen hebben opgehaald. De Fransen hebben de weeskinderen overgebracht en overgedragen aan hun Nederlandse voogd.

Over het ophalen van IS-kinderen is veel te doen geweest. Het kabinet was eerder terughoudend omdat het in Syrië te gevaarlijk zou zijn voor dit soort missies. Andere landen halen wel actief kinderen terug uit Syrië.

Begin dit jaar zei Nederland te onderzoeken of het mogelijk is om een aantal vrouwelijke jihadbruiden en hun kinderen terug te halen naar Nederland. Premier Rutte benadrukte toen dat er geen Nederlanders naar Noord-Syrië gaan om de vrouwen en hun kinderen op te halen.

Volgens inlichtingendienst AIVD verblijven er 175 kinderen met een Nederlandse achtergrond in Syrië en Irak.

