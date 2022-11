Hoekstra slaat alarm: ’Confronteer vrienden als zij complotten over Joden verspreiden’

Volgens Hoekstra zwijgt een meerderheid van de Nederlanders over antisemitische complottheorieën die op steeds grotere schaal worden verspreid. „We kennen allemaal kennissen, vrienden, soms ook familie in onze omgeving, die het hebben over Soros, Rothschild, Bilderberg en de elite”, zegt Hoekstra in een lezing. Hij stelt dat het ’vermoeiend’ kan zijn om ’deze fabels te ontkrachten’. „Toch moeten we dat wel doen”, vindt de CDA-minister. „Wij moeten met hen het gesprek aangaan. En hen zeggen: Trap er niet weer in, laat je er toch niet door meeslepen. Zie in dat je onderdeel bent van een vast en voorspelbaar patroon. Zoek die kennissen, vrienden, familie op, confronteer, schud wakker. Luister naar hun zorgen, maar houd hen ook een spiegel voor.”

Hoekstra stelt dat het kabinet werkt aan maatregelen tegen toenemend antisemitisme. „We maken er werk van om online antisemitisme strenger te bestraffen. En we werken bijvoorbeeld ook samen met webwinkels om haatdragende boeken te weren.”

Deze week maakte webwinkel Bol.com bekend de verkoop van antisemitische boeken aan banden te leggen. Zo zijn boeken van complotdenker David Icke van de site verwijderd.

Kristallnacht

Woensdag is het 84 jaar geleden dat in Duitsland de Kristallnacht plaatsvond. Daarbij organiseerden de nazi’s de verwoesting van honderden synagogen. Ook werden meer dan 7500 winkels aan puin geslagen. Hoekstra: „Het waren Duitse burgers die zich lieten ophitsen door propaganda – het fake news van toen – en zelf meededen of aan de kant toejuichten, en geen verzet boden.”