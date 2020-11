Verdachte verdwijning Sumanta Bansi (22) blijft vastzitten

Manodj B. was de getrouwde man bij wie Sumanta destijds in huis woonde. Volgens de moeder van de studente van de Universiteit van Amsterdam had hij haar bezwangerd en wilde ze geen abortus plegen.

Ook de vader van B., Dwarka B., blijft langer in voorarrest, zo bepaalde de rechter vorige week. In de woning van de familie B. in Hoorn is in de afgelopen dagen uitvoerig onderzoek gedaan.