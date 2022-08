CIA aangeklaagd voor bespioneren advocaten Assange

De CIA zou onder toenmalig directeur Mike Pompeo de privacyrechten van de Amerikaanse journalisten en advocaten hebben geschonden, in strijd met de grondwet, zegt Richard Roth, de advocaat die de eisers vertegenwoordigt. Gegevens van hun telefoons en computers zouden door een door Ecuador ingehuurd beveiligingsbedrijf zijn gekopieerd en doorgegeven aan de inlichtingendienst.

De Amerikaanse justitie wil de 51-jarige Assange berechten voor het publiceren van militaire geheime documenten en spionage, waarvoor hij tot 175 jaar celstraf kan krijgen. De Australiër zou onder meer de dood van informanten van de Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten kunnen hebben. Assange zat in Londen lange tijd verschanst in de ambassade van Ecuador. De Britse regering ging eerder dit jaar akkoord met zijn uitlevering aan de VS. Assange heeft een beroep gedaan op het Hooggerechtshof in Londen om dat te voorkomen.

De CIA, die weigerde commentaar te geven op de in New York aangespannen rechtszaak, mag volgens de wet in principe geen inlichtingen verzamelen over Amerikaanse burgers. Een eerlijk proces in de VS is volgens advocaat Roth nu niet langer mogelijk. Hij oppert dat het uitleveringsverzoek moet worden ingetrokken.