Nachttrein naar Groningen blijft rijden

Ⓒ ANP XTRA

GRONINGEN - Groningers en Drenten die op vrijdagavond op stap zijn geweest in de Randstad, kunnen daar nog iets langer blijven plakken. De nachttrein van Rotterdam via Utrecht en Zwolle naar Groningen blijft namelijk rijden. De verbinding is in de afgelopen twee jaar uitgeprobeerd. De proef is geslaagd en daarom is nu besloten dat de nachtelijke trein in elk geval de komende twee jaar blijft rijden. Daarna wordt opnieuw gekeken of genoeg mensen gebruik maken van de trein.