Eigenaar populaire après-skibar in Ischgl waar coronavirus oplaaide: ’Er komen regelmatig ramptoeristen’

Door Marouscha van de Groep

In Ischgl is het voor het eerst in drie jaar weer een drukte van belang.

Ischgl - Zijn bar in het Oostenrijkse Tirol bleek achteraf gezien het coronabroeinest van Europa. Duizenden besmettingen konden getraceerd worden naar de populaire après-skibar Kitzloch in Ischgl. Drie jaar later, in weer het eerste wintersportsportseizoen zonder beperkingen, blikt eigenaar Bernhard Zangerl (26) terug.