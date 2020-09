Blokkade Extinction Rebellion in Amsterdam voorbij

Ongeveer 320 betogers zijn een voor een weggevoerd naar bussen van vervoersbedrijf GVB. Die hebben ze op een locatie elders in de stad gedropt.

De blokkade ter hoogte van de De Boelelaan was het sluitstuk van een weekend vol acties van Extinction Rebellion. De betogers droegen mondkapjes en hadden spandoeken en vlaggen bij zich. Een aantal had zich aan elkaar vastgeketend en vastgelijmd aan de weg. De sfeer was rustig en actievoerders lieten zich veelal zonder problemen wegvoeren.

Door de acties ontstonden files:

Vrijdag blokkeerden klimaatactivisten ook al een kruispunt op de Zuidas in Amsterdam om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De politie maakte toen na een aantal uren een einde aan de blokkade, omdat die door de gemeente was verboden. Verder waren er in het weekend onder meer acties op het Museumplein, op de Blauwbrug en het Damrak.

In een bijzondere podcast van Telegraafverslaggever Wierd Duk is documentairemaker Marijn Poels te gast. In zijn derde en laatste kritische klimaatfilm zoekt hij een weg vooruit in de vastgelopen discussie.