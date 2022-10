Bleek om nepvuurwapen te gaan Vrouw (27) dreigt met vuurwapen in hotel in Apeldoorn

Kopieer naar clipboard

APELDOORN - Een vrouw van 27 jaar oud uit Zaandam heeft vrijdagavond gedreigd met een vuurwapen in een hotel in Apeldoorn (Gelderland) en is daarom aangehouden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van lokale media. Uiteindelijk bleek het om een nepvuurwapen te gaan. Enkele kamers in het hotel aan de Loolaan werden enige tijd ontruimd wegens de dreiging.