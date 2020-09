Netanyahu waarschuwt: lockdown kan een jaar duren

De besmettingen in het land lopen in een flink tempo op; in de afgelopen 24 uur zijn er 4953 nieuwe gevallen bijgekomen. Het dodental staat op 1552 sinds het begin van de uitbraak. Een kwart miljoen mensen zijn tot nu toe besmet geraakt.

Het 8,8 miljoen inwoners tellende land zit sinds afgelopen vrijdag in een ’complete lockdown’. Verder dan een kilometer van huis mogen de inwoners niet komen, maar Netanyahu wil hiervan 200 meter maken, zo schrijft Haaretz. Defensieminister Benny Gantz wil hier echter niets van weten en volgens hem maakt de overheid „de mensen gek.” Het antwoord van de premier: „Jij hoeft me niet te vertellen of we de mensen gek maken of niet.”

Boetes verdubbelen

Professor Ronni Gamzu, hoofd van het team van deskundigen in het land, adviseerde de overheid woensdag de boetes te verdubbelen. Wie geen mondkapje draagt, krijgt wat hem betreft een boete van 1000 shekels, omgerekend zo’n 250 euro. Wie zijn quarantaine verbreekt kan een boete van 2500 euro tegemoetzien. Een grote bijeenkomst houden kost een Israëli nu 1250 euro, maar dit wordt wat hem betreft 12.500 euro.

Ⓒ REUTERS

Demonstraties beperkt

Het Israëlische parlement ging woensdagochtend akkoord met een wet die demonstraties beperkt als onderdeel van coronamaatregelen. Ondanks de lockdown gingen de afgelopen dagen duizenden mensen de straat op om tegen Netanyahu te demonstreren.