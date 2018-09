’Warmtepomp niet de heilige graal’

Ik zelf ben als meettechnicus betrokken geweest bij het in kaart brengen van de problemen met een warmtepompinstallatie in het dorpshuis en omliggende woningen. Ik ben geschrokken van de complexiteit en hoge kosten die met een dergelijke installatie gemoeid gaan en de nadelen er van.

Er zal best een kern van waarheid in zitten dat het rendabel kan zijn als je alleen naar de energie kijkt, maar er wordt niet meegenomen dat je als gewone burger niets meer zelf kunt doen als er problemen zijn. Buiten de hoge installatieprijs zullen de kosten voor onderhoud en reparatie gegarandeerd bijzonder hoog oplopen, omdat je afhankelijk wordt van meerdere specialisten.

De regering laat graag haar oren hangen naar drammerige, zwaar gesubsidieerde milieuclubs en wil uiteraard binnen deze termijn scoren, maar kritische vragen zijn blijkbaar uit den boze.

Voorlopig vind ik dat je hooguit enkele pilot projecten van een paar duizend woningen moet uitvoeren die over een periode van 5 jaar eerlijk worden geëvalueerd op problemen en kosten/baten, zonder als een kip zonder kop te handelen.

En dan mijn andere spookbeeld: wie zegt ons dat het overal manipuleren van aardwarmte op den duur geen problemen geeft zoals bijvoorbeeld krimpscheuren in de aardkorst. Onzin? Een beetje rook in de atmosfeer? Een beetje afval in de zee? Een beetje puin in de ruimte ? Dat was toch ook geen probleem !

Frans Tollenaar, Vogelenzang