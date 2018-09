Drama bij burenruzie Rotterdam

De twee, die een portiek delen, waren verwikkeld in een burenruzie. De vrouw werd geraakt in het bovenlichaam en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man vluchtte na de schietpartij zijn huis in en schoot vervolgens zichzelf neer.

Een arrestatieteam van de politie heeft de man uit zijn huis gehaald, nadat er binnen een schot was gevallen. Een onderhandelaar gaf de man een ultimatum, maar dat werd genegeerd. De agenten hebben niet geschoten, aldus een woordvoerster.

Het is de derde schietpartij in de Maasstad in 36 uur. Zondagavond werd rapper Parsa doodgeschoten toen hij met vrienden aan het barbecueën was. Maandagavond raakte een man gewond toen hij onder vuur werd genomen in de Doezastraat.