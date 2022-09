Vijftien Albanezen gearresteerd na vondst tweehonderd kilo hennep

Dat meldt De Limburger. Er zijn vijftien Albanezen en één Hongaarse verdachte aangehouden.

Woensdagavond kreeg de politie rond 22.00 uur een melding binnen over een ’verdachte situatie’ op de Provincialeweg Zuid. Volgens de agenten ter plaatse was er sprake van een sterke hennepgeur. Dat was reden genoeg om het bedrijfspand binnen te vallen. Eenmaal binnen stuitte de politie op zestien mensen die hennepplanten knipten.

Minderjarige verdachte

Één van die knippers is een minderjarige jongen, de politie wil geen exacte leeftijd geven. De andere verdachten zijn tussen de 25 en 46 jaar oud. Twaalf van hen hebben volgens de politie geen vaste woon- of verblijfplaats. Een 42-jarige man staat ingeschreven op een adres in Heerlen, terwijl een 29-jarige Albanese verdachte zich op het adres van een Geleens hotel heeft ingeschreven.

De eigenaar van het bedrijfspand in Oirsbeek is vooralsnog niet aangehouden. Of de politie nog zoekt naar andere verdachten, kan de woordvoerster op dit moment niet kwijt. „Het onderzoek is nog in volle gang.”