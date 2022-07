Buitenland

Ooggetuigen zien vrouw vechten voor haar leven met haai in Egypte: ’Ze schreeuwde of huilde niet’

Een 68-jarige toeriste uit Oostenrijk is vrijdag om het leven gekomen na een haaienaanval in het Egyptische Hurghada. Ooggetuigen zagen de vrouw tevergeefs vechten voor haar leven. „Ze was duidelijk in shock. Ze schreeuwde niet eens, ze huilde niet. Niets.”