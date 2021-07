Bram Moszkowicz in tranen: ’Hadden we niet iets moeten doen?’

Bram vraagt zich tijdens het programma hardop af of er niet meer gehamerd had moeten worden op beveiliging. „Ik zit iedere keer met de gedachte: hadden we niet iets moeten doen? Om het uit zijn hoofd te praten om zonder beveiliging te lopen. Als je weet dat-ie naar Boulevard gaat, dat zijn de gevaarlijke momenten, dat je dan zegt: 'Nou, Peter, neem dan iemand mee'." Hij legt uit dat hij het er weleens met zijn vriend over beveiliging heeft gehad. „Hij is heel principieel, recht door zee."

Hij spreekt ook de hoop uit dat Peter - die momenteel vecht voor zijn leven in het ziekenhuis - het zal redden. „Mijn gevoel zegt me dat 'ie het zal overleven, maar misschien is het wishful thinking. Het is een vriend van de familie. Niet dat dat nu zo belangrijk is, maar het komt aan. Het heeft impact op me", aldus Moszkowicz.

Na het reclameblok keerde Moszkowicz niet terug aan tafel.