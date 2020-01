Amsterdams vuurwerkverbod komt snel dichterbij

Ook de Amsterdams coalitiepartijen laten naar aanleiding van de uitlatingen van de VVD weten een eventueel vuurwerkverbod te steunen. Dat zijn GroenLinks, D66, PvdA en SP. PvdA en SP zien graag dat er vuurwerkshows worden georganiseerd. D66 wil zones waarin vuurwerk is toegestaan (mét alcoholverbod) maar steunt ook een voorstel voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk zonder deze zones.

Hoe het voorstel van Van Lammeren er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. „We moeten in elk geval het ijzer smeden nu het heet is”, aldus Van Lammeren. „Ik wil dat wij eerder met een verbod komen dan Rotterdam.”

Rotterdam al om

Dinsdag verklaarde zich ook de VVD in Rotterdam al voor een vuurwerkverbod, totdat het kabinet maatregelen heeft genomen. Eerder was ook de VVD in de Maasstad nog tegen een algeheel vuurwerkverbod.

