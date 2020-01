Ook Amsterdamse VVD wil vuurwerkverbod in de stad

„De vrijheid van de een houdt op waar de vrijheid van een ander in het geding komt. En dat is helaas met vuurwerk op dit moment het geval”, aldus de Amsterdamse VVD-fractie. Die schaart zich daarom achter de oproep van onder anderen de VVD-burgemeesters Remkes (Den Haag) en Van Zanen (Utrecht) voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zoals in 2017 al werd bepleit door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Na een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen moet het volgens de VVD mogelijk zijn om via een algemene plaatselijke verordening (apv) toch weer siervuurwerk toe te staan in Amsterdam.

Bekijk ook: Rotterdam wil volledig vuurwerkverbod invoeren

Rotterdam al om

Dinsdag verklaarde zich ook de VVD in Rotterdam al voor een vuurwerkverbod, totdat het kabinet maatregelen heeft genomen. Eerder was ook de VVD in de Maasstad nog tegen een algeheel vuurwerkverbod.

Bekijk ook: Verhuftering de keerzijde van de individualisering

Bekijk ook: Burgemeester Utrecht roept eigen VVD op tot vuurwerkverbod